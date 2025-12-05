Реклама

Наука и техника
13:36, 5 декабря 2025Наука и техника

Найден простой способ замедлить деменцию и снизить смертность почти на треть

Cell: Прививка от опоясывающего лишая снижает риск и развитие деменции
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Обычная прививка от опоясывающего лишая может не только снижать риск деменции, но и замедлять ее развитие у уже заболевших. К таким выводам пришла международная команда исследователей, опубликовавшая результаты работы в журнале Cell.

Анализ ситуации в Уэльсе, где в 2013 году вакцина была доступна только 79-летним, позволил ученым фактически провести «естественный» рандомизированный эксперимент.

Ученые изучили данные 14 350 пациентов с деменцией и обнаружили: среди привитых смертность от заболевания в последующие девять лет была почти на 30 процентов ниже. Кроме того, вакцинация уменьшала вероятность развития легких когнитивных нарушений — состояния, которое часто предшествует деменции. Ранее эта же команда показала, что прививка способна снизить риск появления деменции вообще.

Исследователи считают, что эффект может быть связан с подавлением вирусов, поражающих нервную систему, таких как вирус варицелла-зостер, вызывающий опоясывающий лишай. Эти вирусы нередко участвуют в формировании воспаления и токсичных белковых накоплений, связанных с болезнью Альцгеймера.

По словам авторов, вакцина безопасна и уже широко используется, поэтому ее потенциальное воздействие на деменцию может иметь серьезные последствия для здравоохранения. Но для подтверждения причинно-следственной связи необходимы дальнейшие исследования — включая изучение механизма действия и проверку более современных вариантов вакцины.

Ранее ученые выяснили, что всего 20 минут физической активности два раза в неделю помогают пожилым людям с легкими когнитивными нарушениями заметно замедлить развитие деменции.

    Обсудить
