Назван город-миллионник с самым недоступным жильем

Городом с наибольшим числом доступных квартир для семей с детьми оказалась Пермь

Найти доступное жилье по льготным ипотечным программам семьям с детьми наиболее сложно в Казани. К такому выводу пришли аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости» совместно с федеральным застройщиком «Девелопмент-Юг» изучив предложения рынка.

Сейчас главным драйвером покупки жилья в стране является «семейная ипотека». Первоначальный взнос по этой программе начинается от 20 (чаще даже 20,1) процентов, а лимит по льготной ставке в регионах составляет до 6 миллионов рублей. В 2025 году медианная стоимость жилья, приобретаемого по этой программе, в среднем по стране составила 7,8 миллиона рублей, сообщили аналитики.

Эксперты решили проанализировать, жителям каких городов доступно оформление квартиры по программе «Семейная ипотека» при наличии минимального первоначального взноса. За основу для анализа они взяли жилье площадью 65 кв. метров, что в целом равно площади просторной двушки или маленькой трешки. «Мы решили изучить данный сегмент и выяснили, в каких городах можно купить квартиры подобной площади в новостройке и до 7,5 миллиона рублей, а где таких предложений и вовсе не представлено», — пояснила руководитель департамента аналитики и консалтинга компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Чегодаева.

Эксперты учли, что наибольшее число россиян — 29,8 процента — при оформлении ипотеки в перспективе готово к первоначальному взносу в размере 1 миллиона рублей (такие цифры в компании «Девелопмент-Юг» получили в ходе предыдущего исследования). Еще 17,5 процента опрошенных заявили, что смогут накопить на эти цели 1,5 миллиона рублей, и 14 процентов респондентов попали в диапазон от 2 до 3,5 миллиона рублей. Взнос в размере от 4,5 до 8 миллионов рублей был доступен только 15 процентам респондентов, а о готовности вложить любую сумму сказали 24 процента.

Результаты оказались неожиданными: в свободной продаже двухкомнатные квартиры дешевле 7,5 миллиона рублей обнаружились только в Перми. Для города в целом характерно большое количество доступных вариантов: их оказалось 49,7 процента от совокупного количества. Также в данный рейтинг попал Красноярск — 45,5 процента бюджетных квартир на первичке, Волгоград — 42,4 процента, и Новосибирск — 41,3 процента.

«Что касается трешек, то за эту сумму квартиру можно купить в Волгограде и Челябинске, — добавила Чегодаева. — В Екатеринбурге и Краснодаре таких лотов всего несколько (0,3 и 0,5 процента соответственно)».

Купить в ипотеку трехкомнатную квартиру, использовав в качестве первоначального взноса 1,5-1,8 миллиона, кроме Казани оказалось невозможно в Москве, Нижнем Новгороде и Самаре.

Ранее в агентстве недвижимости Георгия Патанина назвали стоимость самой дешевой однушки в Санкт-Петербурге. В новых домах она начинается от 9 миллионов рублей, уточнили там. Минимальная стоимость объектов в шаговой доступности от метро уже выше — от 12,5 миллиона рублей.