Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:25, 18 ноября 2025Экономика

Раскрыта стоимость самой дешевой однушки в Петербурге

Самая дешевая однокомнатная квартира в Петербурге стоит 9 млн рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Самая дешевая однокомнатная квартира в новостройках в Санкт-Петербурге стоит девять миллионов рублей. Об этом говорится в исследовании экспертов агентства недвижимости Георгия Патанина, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным аналитиков, стоимость однушек в новых домах Северной столицы варьируется от 9 до 13 миллионов рублей. Минимальная цена объекта в шаговой доступности от метро составляет 12,5 миллиона — это квартира площадью 38,5 квадрата в Приморском районе. При этом в 2024 году наиболее доступный объект в этой категории стоил 10,4 миллиона рублей.

Самые дешевые квартиры не у метро находятся во Фрунзенском и Пушкинском районах. За минимальный бюджет в девять миллионов рублей можно приобрести жилье площадью 28 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что самую дешевую квартиру в России можно купить за 300 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Польша обвинила двух украинцев в подрыве железной дороги. Премьер-министр заявил, что они сотрудничали с Россией

    Раскрыт мощный механизм длительной защиты от вирусов

    Песков призвал Европу задуматься об украинцах

    Россиянин поссорился с товарищем и превратил его в удобрение для грядок

    Перелетные птицы задержались в Москве из-за теплой осени

    Гигантские «рыбы-крокодилы» завелись в российском регионе

    Арестованный за мефедрон тренер «подсадил» сокамерников на йогу в российском СИЗО

    Путин оценил объемы торговли России с главными партнерами

    Врач раскрыл рабочие способы снизить тягу к вейпам

    Депутат Рады вышел на трибуну с Карлсоном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости