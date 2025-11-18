Раскрыта стоимость самой дешевой однушки в Петербурге

Самая дешевая однокомнатная квартира в Петербурге стоит 9 млн рублей

Самая дешевая однокомнатная квартира в новостройках в Санкт-Петербурге стоит девять миллионов рублей. Об этом говорится в исследовании экспертов агентства недвижимости Георгия Патанина, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным аналитиков, стоимость однушек в новых домах Северной столицы варьируется от 9 до 13 миллионов рублей. Минимальная цена объекта в шаговой доступности от метро составляет 12,5 миллиона — это квартира площадью 38,5 квадрата в Приморском районе. При этом в 2024 году наиболее доступный объект в этой категории стоил 10,4 миллиона рублей.

Самые дешевые квартиры не у метро находятся во Фрунзенском и Пушкинском районах. За минимальный бюджет в девять миллионов рублей можно приобрести жилье площадью 28 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что самую дешевую квартиру в России можно купить за 300 тысяч рублей.