Назван первый канал-миллионник в MAX

Канал Путина «Кремль Новости» стал первым каналом-миллионником в MAX

Официальный канал российского лидера Владимира Путина «Кремль Новости» стал первым каналом-миллионником в MAX. В этом убедился корреспондент «Ленты.ру».

Известно, что официальный канал Кремля в MAX был зарегистрирован в сентябре. Также Кремль имеет свое сообщество во «ВКонтакте» и канал в Telegram, где при этом в разы меньше подписчиков (85 тысяч и 296 тысяч соответственно).

Канал в MAX активно набирает аудиторию в связи с запуском чат-бота «Итоги года с В. Путиным» в национальном мессенджере, который позволит задать вопрос главе государства с последующим его поднятием в эфире программы «Итоги года с Владимиром Путиным», которая ожидается 19 декабря. Начало запланировано на 12:00.

Ранее сообщалось, что прием вопросов на «Итоги года с Владимиром Путиным» будет осуществляться вплоть до окончания программы 19 декабря.