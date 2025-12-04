Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:41, 4 декабря 2025Россия

Стала известна дата приема вопросов к совмещенной с прямой линией конференции Путина

Прием вопросов на «Итоги года с Путиным» начнется 4 декабря в 15:00
Майя Назарова
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Стала известна дата для начала приема вопросов к совмещенной с прямой линией большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Свои обращения можно будет отправлять уже 4 декабря с 15:00, сообщили в Telegram-канале Кремля.

Выяснилось, что прием вопросов на «Итоги года с Владимиром Путиным» будет осуществляться вплоть до окончания программы 19 декабря.

До этого сообщалось, что мероприятие с главой государства начнется в 12:00 по московскому времени, а вопросы лидеру страны можно присылать в соцсетях, мессенджерах, через сайт программы.

Еще раньше официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что прямая линия президента России пройдет без прямых включений с мест.

Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что специалисты для сбора вопросов задействуют весь возможный инструментарий, включая искусственный интеллект.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Будет сюрприз». Захарова рассказала о жестком ответе на изъятие российских активов в Европе

    Крупнейшее обновление Samsung слили в сеть

    ЮАР взяла паузу в G20 из-за США

    В России продолжили падать курсы доллара и евро

    Россиян без одного документа перестанут пускать в Грузию

    Покупкой активов «Лукойла» заинтересовалась компания из Венгрии

    Одна валюта рекордно ослабела к рублю

    Туроператор отправил россиян на Кубу вместо Венесуэлы из-за угрозы ударов США

    Обнаружен скрытый разрушитель здоровья сосудов

    Зеленский понадеялся на помощь члена ЕС с потерянными территориями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok