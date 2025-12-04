Стала известна дата приема вопросов к совмещенной с прямой линией конференции Путина

Прием вопросов на «Итоги года с Путиным» начнется 4 декабря в 15:00

Стала известна дата для начала приема вопросов к совмещенной с прямой линией большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Свои обращения можно будет отправлять уже 4 декабря с 15:00, сообщили в Telegram-канале Кремля.

Выяснилось, что прием вопросов на «Итоги года с Владимиром Путиным» будет осуществляться вплоть до окончания программы 19 декабря.

До этого сообщалось, что мероприятие с главой государства начнется в 12:00 по московскому времени, а вопросы лидеру страны можно присылать в соцсетях, мессенджерах, через сайт программы.

Еще раньше официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что прямая линия президента России пройдет без прямых включений с мест.

Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что специалисты для сбора вопросов задействуют весь возможный инструментарий, включая искусственный интеллект.