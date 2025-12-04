Реклама

09:11, 4 декабря 2025Россия

Названа дата совмещенной с прямой линией большой пресс-конференции Путина

Кремль: Совмещенная с прямой линией пресс-конференция Путина пройдет 19 декабря
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Alexander Scherbak / Pool / Reuters

Совмещенная с прямой линией большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет 19 декабря. Эта дата названа в официальном Telegram-канале Кремля.

Уточняется, что мероприятие начнется в 12:00 по московскому времени, а вопросы главе государства можно присылать в соцсетях, мессенджерах, через сайт программы и по СМС вплоть до окончания прямой линии.

19 декабря в 12:00 по московскому времени в эфир выйдет программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Глава государства в прямом эфире подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей нашей страны

пресс-служба Кремля

Ранее стало известно, что прямая линия пройдет без прямых включений с мест. «Пока, предварительно, прямые включения, как раньше, сейчас не нужны», — заявлял пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

