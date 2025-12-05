Появились подробности о возникшем от удара БПЛА по российскому порту пожаре

Краснодарский оперштаб: Площадь пожара в порту составила 1350 квадратных метров

Площадь пожара, возникшего из-за удара беспилотника по порту в Темрюке, составляет 1350 квадратных метров. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

О повреждении инфраструктуры порта оперштаб сообщал ночью 5 декабря.

«Продолжается тушение пожара, который возник в результате атаки беспилотников», — говорится в сообщении.

По информации краевого МЧС, в работах по тушению и ликвидации пожара задействовали 68 человек и 26 единиц техники. Каких-либо других подробностей на данный момент нет.

В ночь на 5 декабря российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России 41 беспилотник ВСУ. По данным оборонного ведомства, по девять украинских беспилотников уничтожены в Самарской области и Республике Крым, восемь — в Саратовской области, по семь — в Волгоградской и Ростовской, один — в Краснодарском крае.