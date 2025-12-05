Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:29, 5 декабря 2025Россия

Появились подробности о возникшем от удара БПЛА по российскому порту пожаре

Краснодарский оперштаб: Площадь пожара в порту составила 1350 квадратных метров
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРабота систем ПВО:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Павел Кононов / РИА Новости

Площадь пожара, возникшего из-за удара беспилотника по порту в Темрюке, составляет 1350 квадратных метров. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

О повреждении инфраструктуры порта оперштаб сообщал ночью 5 декабря.

«Продолжается тушение пожара, который возник в результате атаки беспилотников», — говорится в сообщении.

По информации краевого МЧС, в работах по тушению и ликвидации пожара задействовали 68 человек и 26 единиц техники. Каких-либо других подробностей на данный момент нет.

В ночь на 5 декабря российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России 41 беспилотник ВСУ. По данным оборонного ведомства, по девять украинских беспилотников уничтожены в Самарской области и Республике Крым, восемь — в Саратовской области, по семь — в Волгоградской и Ростовской, один — в Краснодарском крае.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Турция близка к отказу от российских С-400 ради F-35, заявил посол США. В России считают, что он «немного блефует»

    В зоне СВО скрестили «мотолыгу» с «Ноной-С»

    Онколог предупредил о риске рецидива рака груди

    В Кремле раскрыли вероятного автора мирного плана по Украине

    Популярная российская юмористка рассказала о пристававшем к ней педофиле

    В ВСУ ситуацию на одном направлении описали словами «фронт здесь кипит»

    Раскрыта роль гречки в деле о расправе над бывшим мэром Самары Тарховым и его женой

    Инвалид-колясочник вытащил бездыханного мужчину из воды на глазах у туристов в Таиланде

    В сети оценили внешность 88-летнего Джека Николсона на новых фото

    Трамп заявил о скором урегулировании конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok