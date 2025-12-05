Реклама

Забота о себе
12:28, 5 декабря 2025

Названо предельно допустимое содержание сахара в любом продукте

Диетолог Крус: В любом продукте должно быть не более 10 процентов сахара
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom  

Чтобы сохранить здоровье, в магазине при выборе продуктов необходимо руководствоваться всего одним правилом, заявил диетолог Эдвин Фернандес Крус. Его слова приводит издание El Español.

По словам Круса, при выборе продуктов человек должен обращать внимание на количество сахара в их составе. Предельно допустимой нормой, которая касается любой еды, он назвал не более 10 процентов. «Когда мы видим, что на сто граммов продукта приходится десять процентов сахара, то есть десять граммов, нам следует задуматься», — подчеркнул доктор.

Он утверждает, что организм хоть и предназначен для переработки сахара, но в магазине многие продукты содержат такое его количество, которое усвоить невозможно. Если у человека при этом практически отсутствует в ежедневном меню клетчатка, то он находится в еще большей опасности, поскольку у таких людей сахар всасывается значительно быстрее, предупредил Крус.

Ранее гастроэнтеролог Анастасия Воронова предупредила о риске возникновения запоров из-за неправильного питания. По ее словам, к этой проблеме приводит дефицит клетчатки в рационе.

