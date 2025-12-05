Реклама

16:34, 5 декабря 2025

Названы последствия массового дезертирства из «Азова»

Военный эксперт Дандыкин: Последствия дезертирства из «Азова» будут критичны
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Массовое дезертирство может начаться из «Азова» (признан террористическим, запрещен в России) в случае, если военным не поднимут зарплаты, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он назвал последствия этого критичными для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Все идет к тому, что начнутся дезертирства, потому что денег на выплаты военным и тем более на их повышение не осталось. Средств в принципе осталось очень мало, а тут еще и армию из 800 тысяч нужно содержать, — заметил Дандыкин. — "Азов" — это карательные войска. Их пытались посылать именно на боевые задачи, но они сбегали. Так что не будет нормальной мотивации, денег — начнутся массовые дезертирства».

Дезертирства из «Азова» могут иметь серьезные внутриполитические последствия внутри Украины, считает военный эксперт. По его мнению, это станет «еще одним гвоздем в гроб» действующего руководства страны.

«Азовцев не так много. Наверное, тысячи. У теробороны, например, людей гораздо больше», — уточнил Дандыкин.

Ранее командир «Азова» Максим Жорин заявил, что военные будут уходить в СЗЧ (украинское название самовольного оставления части, СОЧ) и дезертировать из-за отсутствия повышения зарплат. По его словам, повышение зарплат украинским военным должно быть в приоритете, а аргументы о дыре в бюджете выглядят несостоятельными.

