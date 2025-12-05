Реклама

14:17, 5 декабря 2025Бывший СССР

В «Азове» пригрозили Раде дезертирством

Командир «Азова» Жорин пригрозил Раде СОЧ из-за отсутствия повышения зарплат
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Украинские военные будут уходить в СЗЧ (украинское название самовольного оставления части, СОЧ) и дезертировать из-за отсутствия повышения зарплат. Об этом заявил в социальных сетях командир «Азова» (признан террористическим, запрещен в России) Максим Жорин.

«[Нечего] потом удивляться тысячам СЗЧ, морально-психологическому состоянию войска и отсутствию желающих идти в армию», — написал Жорин, комментируя то, что Верховная Рада не заложила в бюджет Украины повышение зарплат военным.

По его словам, повышение зарплат украинским военным должно быть в приоритете, а аргументация о дыре в бюджете выглядит несостоятельно.

Ранее стало известно, что депутаты Рады подняли свою месячную выплату до четырех окладов. В частности, в документе есть пункт о возмещении парламентариям расходов, «связанных с исполнением депутатских полномочий, в размере трех месячных заработных плат».

