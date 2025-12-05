Реклама

В США резко высказались о политике Трампа по отношению к Европе

WSJ: Экс-чиновники Белого дома возмутились стратегией Трампа по нацбезопасности
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Ряд бывших членов американской администрации выступили с резкой критикой новой Стратегии национальной безопасности США. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Эта администрация хочет добиться результатов от союзников, не обеспечивая при этом последовательного руководства. Россия может воспользоваться любым разрывом между американскими словами и европейскими возможностями. Если доверие подорвется в Европе, оно подорвется везде, и противники это заметят», — возмутилась бывший заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии при администрации Джо Байдена Жаклин Рамос.

Как отмечает издание, за Стратегией по нацбезопасности последует публикация Стратегии национальной обороны Пентагона, в которой будут подробно изложены военные цели и программы Вашингтона. Ожидается, что ее представит глава Министерства войны Пит Хегсет.

Ранее Белый дом опубликовал новую Стратегию нацбезопасности, в которой была определена политика США в отношении России. В документе отмечается, что восстановление стратегической стабильности с Москвой является одним из главных внешнеполитических приоритетов Вашингтона в Европе.

