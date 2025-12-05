Огромного двуглавого орла захотели построить в России

Архитектор Занд предложил построить в Москве высотку в виде двуглавого орла

В России захотели построить высотку в виде двуглавого орла. Такой проект предложил архитектор Александр Сефре Занд, пишет NEWS.ru.

«Это башня высотой 72 этажа. По проекту она выглядит как двуглавый орел. Это будет своеобразный центр соединения культуры, архитектуры, компьютерных технологий — таким хабом, который поможет взаимодействию всех этих сфер, а также взаимодействию России со странами Ближнего Востока», — пояснил специалист.

Уточняется, что возвести огромного двуглавого орла собираются в Москве. Представить подробный проект здания Занд должен на II Международном Таврическом инвестиционно-экономическом форуме.

Ранее в Подмосковье на продажу выставили дом в виде слона. Находится необычное здание в деревне Островцы. «Слон» пустует уже около 15 лет. Высота дома составляет 16 метров, на его строительство ушло 43 миллиона рублей. Будущим владельцам за него предложили заплатить 78 миллионов рублей.