Бизнесвумен Оксана Самойлова опубликовала видео в платье с разрезом до бедра

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова опубликовала видео в откровенном образе. Ролик появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняяя бизнесвумен позировала перед камерой в белом блестящем платье, корсетный верх которого был частично расшит пайетками.

Упомянутый комплект с глубоким декольте и разрезом до бедра подчеркивал фигуру звезды. Свой образ она дополнила массивным чокером и макияжем в стиле смоки.

Ранее Самойлова показала фото в прозрачном топе. Бизнесвумен предстала на размещенном снимке в черных кожаных брюках свободного кроя и откровенном изделии.