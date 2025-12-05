Реклама

12:41, 5 декабря 2025

Оксана Самойлова опубликовала видео в платье с разрезом до бедра

Бизнесвумен Оксана Самойлова опубликовала видео в платье с разрезом до бедра
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @samoylovaoxana

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова опубликовала видео в откровенном образе. Ролик появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняяя бизнесвумен позировала перед камерой в белом блестящем платье, корсетный верх которого был частично расшит пайетками.

Упомянутый комплект с глубоким декольте и разрезом до бедра подчеркивал фигуру звезды. Свой образ она дополнила массивным чокером и макияжем в стиле смоки.

Ранее Самойлова показала фото в прозрачном топе. Бизнесвумен предстала на размещенном снимке в черных кожаных брюках свободного кроя и откровенном изделии.

