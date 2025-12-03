Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:14, 3 декабря 2025Ценности

Оксана Самойлова показала фото в прозрачном топе

Бизнесвумен Оксана Самойлова показала фото в откровенном образе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @samoylovaoxana

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова показала фото в откровенном образе. Изображение появилось в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняяя бизнесвумен предстала на размещенном снимке в черных кожаных брюках свободного кроя и прозрачном облегающем топе с длинными рукавами, сквозь который просвечивался бюстгальтер в тон.

Материалы по теме:
Грудь напоказ и голые ягодицы. Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
Грудь напоказ и голые ягодицы.Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
3 марта 2025
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи. Чем еще удивил «Оскар»?
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи.Чем еще удивил «Оскар»?
3 марта 2025

В руках звезда держала сумку с длинным ремешком. Кроме того, она распустила волосы и нанесла макияж с акцентом на глаза.

В ноябре была раскрыта стоимость роскошного наряда Оксаны Самойловой. Редакторы издания обратили внимание на образ звезды, который состоял из черного боди асимметричного кроя за 370 тысяч рублей и ботфортов за 120 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров задал Путину один вопрос после слов о войне с Европой

    В Швейцарии высказались о допуске российских лыжников на Кубок мира

    В российском городе появилась новогодняя елка из старых уличных светильников

    Телеведущая упала в обморок в прямом эфире

    Стало известно о нехватке полумиллиона специалистов в Москве

    Тройные смартфоны Samsung и Huawei сравнили

    Росстат рассказал об ускорении роста зарплат в России

    В Госдуме порассуждали об одной теории заговора

    Бельгия отреагировала на решение ЕК по российским активам

    Жена Гарика Харламова снялась в купальнике на пляже

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok