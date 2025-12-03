Оксана Самойлова показала фото в прозрачном топе

Бизнесвумен Оксана Самойлова показала фото в откровенном образе

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова показала фото в откровенном образе. Изображение появилось в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняяя бизнесвумен предстала на размещенном снимке в черных кожаных брюках свободного кроя и прозрачном облегающем топе с длинными рукавами, сквозь который просвечивался бюстгальтер в тон.

В руках звезда держала сумку с длинным ремешком. Кроме того, она распустила волосы и нанесла макияж с акцентом на глаза.

В ноябре была раскрыта стоимость роскошного наряда Оксаны Самойловой. Редакторы издания обратили внимание на образ звезды, который состоял из черного боди асимметричного кроя за 370 тысяч рублей и ботфортов за 120 тысяч рублей.