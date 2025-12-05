Реклама

Интернет и СМИ
06:03, 5 декабря 2025Интернет и СМИ

Парень начал спиваться из-за одной привычки своей девушки

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom  

Пользователь Reddit с ником Ggrumpnbind рассказал о том, что больше не может справляться с вредной привычкой своей избранницы. По словам автора, 35-летняя женщина работает юристом и несколько раз в квартал посещает корпоративные мероприятия с коллегами, на которых систематически перебирает с алкоголем.

«Половина первого ночи, она возвращается домой и стучит в дверь. Я открываю и вижу, что она вся покрыта чем-то похожим на мокрые листья. Присматриваюсь к плечам и понимаю, что это ее собственная рвота. И она же — везде на ее одежде. Как она вообще умудрилась так испачкаться?» — пожаловался автор.

Он добавил, что в начале 2020-х сам преодолел проблемы с запрещенными веществами, а потому к моменту встречи со своей девушкой был в лучшей форме в своей жизни. Однако после начала отношений ему стало сложнее отказываться от алкоголя и походов в ресторан, потому что именно так она проводит свободное время.

«Сейчас я пью, чтобы забыться и снять стресс, но мое тело это ненавидит, — отметил автор. — Она говорит, что так делают все, что меня, честно говоря, коробит. Она сотрудник среднего звена в своей компании, но не может же быть, чтобы топ-менеджеры ходили в собственной блевотине в будний день. Ради всего святого, сегодня всего лишь среда».

Другие пользователи в комментариях сошлись во мнении, что у девушки автора алкоголизм, пусть такие инциденты и происходят лишь несколько раз в квартал. Они посоветовали автору самому отказаться от употребления спиртного и подбить свою девушку на то же.

Ранее другая пользовательница Reddit выпила алкоголя, чихнула и склеила свои половые органы. По ее словам, это произошло во время попытки избавиться от лишней растительности на теле.

