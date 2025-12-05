За одну контратаку в Харьковской области 225-й отдельный штурмовой полк (ОШП) Вооруженных сил Украины (ВСУ) потерял больше половины личного состава. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает ТАСС.
«На харьковском направлении противник не оставляет попыток остановить продвижение бойцов "Севера" и провел одну контратаку силами 225-го ОШП. Комплексным огневым поражением атака отражена, враг потерял половину штурмовой группы», — приводятся в публикации слова собеседника.
Отмечается, что остальная часть личного состава была ранена и отступила на исходные позиции.
Ранее сообщалось, что подразделения российской группировки войск «Север» взяли под контроль город Волчанск в Харьковской области. За 18 месяцев боев за город Киев потерял 46 процентов личного состава гранизона.