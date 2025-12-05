Реклама

Россия
17:43, 5 декабря 2025Россия

Получившая российский паспорт украинка оскорбила бойцов СВО и поплатилась

В Краснодаре украинку лишили российского паспорта за оскорбление бойцов СВО
Майя Назарова
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Краснодаре получившая российский паспорт украинка оскорбила бойцов специальной военной операции (СВО) и поплатилась. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Как отметили в ведомстве, получившая документы женщина обосновалась в Смоленской области. Затем приехала в Краснодар, где публично дискредитировала военнослужащих, за это ее лишили российского паспорта.

«Бдительные очевидцы сняли ее на видео и разместили в социальных сетях. Нелегальный контент выявили сотрудники ЦПЭ краевого Главка полиции и регионального УФСБ России», — разъяснили в пресс-службе краснодарского управления МВД.

В отношении женщины были составлены административные протоколы по статьям «Мелкое хулиганство» и «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики».

Украинку отправили под арест на 15 суток. Также ей выписали штраф в размере 45,8 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что находящегося в зоне проведения спецоперации на Украине бойца лишили российского гражданства из-за ошибки многолетней давности.

