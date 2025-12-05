Помощника Путина пригласили в зоопарк после необычного признания

Директор Московского зоопарка пригласила Мединского познакомиться с капибарами

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова пригласила помощника президента РФ, главу Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимира Мединского в гости к животным. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Она отреагировала на неожиданное признание политика, заявившего, что он не знал о существовании капибар. «Здорово, когда мы, взрослые, продолжаем учиться и открывать для себя целые миры. (...) Мы с огромным удовольствием познакомим вас с теми самыми капибарами, покажем других удивительных животных и просто отлично проведем время», — пообещала она.

Ранее Мединский рассказал, что считал капибар несуществующими животными. Он думал, что это название мягких игрушек. «Меня моя дочь просветила и показала мне фотографии», — поделился председатель РВИО, подчеркнув, что теперь готов познакомиться с этими грызунами вживую.