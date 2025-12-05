Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:08, 5 декабря 2025Мир

Поведение Макрона оценили фразой «чем Франция заслужила такого клоуна»

Политик Филиппо назвал Макрона клоуном и потребовал объявить ему импичмент
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Sarah Meyssonnier / Pool / Reuters

Президенту Франции Эммануэлю Макрону необходимо как можно скорее объявить импичмент, чтобы он перестал позорить страну. Таким образом лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо оценил в социальной сети Х поведение главы государства.

«Но что это? Чем Франция заслужила такого клоуна? Импичмент немедленно: пусть он перестанет позорить Францию!» — прокомментировал политик сообщения в СМИ о том, что французский лидер неожиданно побежал к толпе студентов в Китае.

Ранее телеканал BFMTV опубликовал видео, на котором Макрон неожиданно побежал к толпе студентов Сычуаньского университета в Чэнду, чтобы пообщаться с ними. Как отмечают авторы материала, такое поведение французского лидера очень удивило сотрудников безопасности КНР.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сырский раскрыл стратегию ВСУ против российских войск

    В Европе заявили о тревожном развитии событий на Украине

    Польша получила боевых «Барсуков»

    Россиянам раскрыли признаки раритетной новогодней игрушки

    На Украине прокурор продавала откровенные фото и видео

    Президент Индии угостила Путина ужином из сморчков

    Стюардесса обвинила авиакомпанию в дискриминации из-за ее инвалидности

    Российского политика вместо обязательных работ отправили в СИЗО

    Россиянку не пустили в метро по биометрии из-за одной детали во внешности

    Онколог предупредил о риске рецидива рака груди

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok