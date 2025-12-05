Реклама

Появились подробности о заживо сожженном в Вене украинце

«Страна.ua»: С сыном заммэра Харькова расправился однокурсник
Алевтина Запольская
Фото: Leonhard Foeger / Reuters

С сыном заммэра Харькова Сергея КузьминаАндреем Кузьминым — в Вене расправились однокурсники. Подробности его сожжения в машине публикует «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на украинские правоохранительные органы.

«По решению суда в Одессе взяты под стражу Рынжук Богдан Иванович 2006 года рождения и Агоев Александр Вадимович 1980 года рождения», — приводит медиа слова правоохранителей.

Агоев ранее работал на руководящих должностях в таможне Одесской области. Рынжук же является сыном известного украинского предпринимателя, а также учился с Кузьминым в Вене в одном университете.

До этого сообщалось, что после начала специальной военной операции (СВО) Сергей Кузьмин вывез свою семью в Вену. Мотивом же расправы могли стать финансовые долги.

