Мир
13:44, 5 декабря 2025Мир

Проигрыш Украины в конфликте назвали личным поражением Мерца

Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц пытается стать лидером Европы и заменить США в качестве покровителя Запада на Украине, поэтому проигрыш Киева стал бы личным поражением для него. С таким мнением выступил политолог Александр Рар в разговоре с газетой «Взгляд».

По его словам, Мерц испытывает колоссальные трудности внутри своей страны, пытаясь при этом показывать успехи во внешней политике. «Не всем европейцам нравится такая амбициозная роль немца. Но тот всеми силами рвется вперед, ведь для него — как и для [председателя Еврокомиссии] Урсулы фон дер Ляйен — проигрыш Украины означает личное поражение и капитуляцию Европы и НАТО», — добавил эксперт.

Таким образом, ослабление Киева стало бы ударом лично по Мерцу, который приложил много усилий для поддержки президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее в декабре Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с Зеленским выразили глубокое недоверие к США и предупредили Киев о возможном «предательстве» со стороны Вашингтона. По их словам, властям Украины следует быть «крайне осторожными в ближайшие дни».

