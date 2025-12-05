Раскрыты подробности об организаторе схемы обмана певицы Долиной

Организатор схемы по обману певицы Долиной сбежал, пока его подельников судили

Организатор аферы по обману певицы Ларисы Долиной с квартирой сбежал из России. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, злоумышленник покинул Россию в момент, когда судили его подельников.

По предварительной информации, российские правоохранительные органы работают над его экстрадицией.

Ранее адвокат одного из осужденных по делу Асим Алыев подтвердил, что организатор мошеннической схемы находится не в России. Его подзащитный — дроппер Андрей Основа — категорически не признает вину и считает, что сам стал жертвой аферистов.