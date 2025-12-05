Реклама

05:09, 5 декабря 2025

Робокопу воздвигли трехметровый памятник

В Детройте воздвигли трехметровый памятник Робокопу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

В Детройте (штат Мичиган, США) появился памятник Робокопу. Об этом сообщает Detroit Metro Times.

Фанат Брэндон Уолли организовал краудфандинговую кампанию по сбору средств на трехметровую статую. В итоге удалось выручить более 60 тысяч долларов.

Идея установить памятник «самому известному полицейскому Детройта» появилась еще 15 лет назад. Тогда в соцсетях появился вирусный пост, автор которого утверждал, что в Детройте должен быть памятник этому получеловеку-полумашине, потому что «в Филадельфии есть памятник Рокки, а Робокоп надрал бы ему задницу». Позднее был даже создан специальный сайт «Детройту нужен Робокоп».

«Робокоп» (англ. RoboCop) — научно-фантастический боевик режиссера Пола Верховена. Первая часть франшизы вышла на экраны в 1987 году.

