Робокопу воздвигли трехметровый памятник

В Детройте воздвигли трехметровый памятник Робокопу

В Детройте (штат Мичиган, США) появился памятник Робокопу. Об этом сообщает Detroit Metro Times.

Фанат Брэндон Уолли организовал краудфандинговую кампанию по сбору средств на трехметровую статую. В итоге удалось выручить более 60 тысяч долларов.

Идея установить памятник «самому известному полицейскому Детройта» появилась еще 15 лет назад. Тогда в соцсетях появился вирусный пост, автор которого утверждал, что в Детройте должен быть памятник этому получеловеку-полумашине, потому что «в Филадельфии есть памятник Рокки, а Робокоп надрал бы ему задницу». Позднее был даже создан специальный сайт «Детройту нужен Робокоп».

«Робокоп» (англ. RoboCop) — научно-фантастический боевик режиссера Пола Верховена. Первая часть франшизы вышла на экраны в 1987 году.