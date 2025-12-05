Россиянам назвали доступные без загранпаспорта в Новый год страны

АТОР: Россияне могут поехать без загранпаспорта в Белоруссию и Казахстан

Российским путешественникам назвали шесть стран, которые доступны для поездок на Новый год без загранпаспорта. Об этом говорится в материале Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, без заграничного документа соотечественники могут поехать в Белоруссию по цене от 32 тысяч рублей на двоих за пять ночей. С аналогичными условиями есть туры в Казахстан (от 13,9 тысячи рублей), Абхазию (от 20,8 тысячи рублей), Армению (от 15,9 тысячи рублей), Киргизию (от 20,6 тысячи рублей), Южную Осетию (от 22,2 тысячи рублей).

«Главное и ключевое преимущество таких поездок — минимальный набор документов. Для граждан России в возрасте от 14 лет достаточно иметь при себе действующий внутренний паспорт РФ», — указано в материале.

Ранее сообщалось, что россияне массово захотели отправиться на Новый год в Крым. Бронирование отелей полуострова самостоятельными туристами на январские праздники выросло на 28,7 процента.

