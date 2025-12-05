Реклама

Экономика
15:28, 5 декабря 2025Экономика

Россиянам назвали признаки опасных сделок с жильем

Риелтор Апрелев: Продажа единственного жилья пенсионера опасна для покупателя
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Продажа единственного жилья пенсионера должна насторожить покупателя квартиры. Признаки опасных сделок с вторичной недвижимостью назвал россиянам основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Перед оформлением сделки специалист посоветовал проверить нынешнего хозяина квартира на реальность намерений.

«Естественно, нужно задать вопрос, где собирается человек проживать. Если на эти вопросы нет ответа, то, безусловно, такое поведение продавца сомнительно с точки зрения намерений. Это может привести к пороку самой сделки», — рассказал Апрелев.

Риелтор подчеркнул, что анализ поведенческих мотивов продавца должен быть ключевым моментом в принятии решения о приобретении жилья.

Ранее риелторы предложили способы защитить россиян от «схемы Долиной». Специалисты считают, что нужно создать фонд обманутых покупателей и обеспечить господдержку связавшимся с мошенниками продавцам.

