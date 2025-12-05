Реклама

Экономика
15:01, 5 декабря 2025Экономика

Названы способы защитить покупателей от схемы Долиной

Селиванова: Фонд обманутых поможет защитить покупателей от «схемы Долиной»
Александра Качан (Редактор)

Фото: Drazen Zigic / Freepik

Создание фонда обманутых покупателей и государственная поддержка связавшихся с мошенниками продавцов поможет защитить россиян от «схемы Долиной». Способы снизить риски при покупке вторичной недвижимости предложила риелтор Жанна Селиванова в беседе с EADaily.

«Самый действенный вариант будет, если введут обязательное зачисление денежных средств на депозит суда при подаче иска о признании сделки недействительной или перед переходом права собственности обратно к продавцу», — добавила эксперт.

Селиванова считает, что подобные меры помогут сократить количество судебных споров об аннулировании сделок, совершенных под давлением мошенников, а также помешают продавцам, которые пользуются «схемой Долиной» ради собственной выгоды.

Ранее на Урале собственник смог через суд вернуть себе проданную квартиру, заявив, что совершил сделку в запое под влиянием собутыльника и не помнит об этом.

