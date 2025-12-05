Россиянам рассказали о колоссальном подорожании машин

«Автостат»: Средневзвешенная цена новой легковушки выросла вдвое за пять лет

За последние пять лет средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля в России увеличилась вдвое. О колоссальном подорожании этого вида машин в стране сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

В ноябре 2025 года показатель увеличился на 2,9 процента в месячном выражении и достиг 3,54 миллиона рублей. Годовой прирост средневзвешенной стоимости новой легковушки в России эксперты оценили в 16 процентов.

Глава аналитического агентства Сергей Целиков связал подобную динамику в том числе с кардинальной трансформацией российского авторынка. После массового ухода западных, японских, американских и южнокорейских брендов структура внутреннем рынке стала смещаться в сторону более дорогих машин. Так, доля относительно бюджетных машин Lada за год сократилась на 10 процентных пунктов и опустилась до 21 процента. Доля же глобальных брендов за это время, напротив, увеличилась до 13 процентов.

Поставки машин ряда автогигантов в настоящее время осуществляются исключительно по программе параллельного импорта. Поиск посредников делает логистику дороже. На ситуацию также оказывает влияние регулярное повышение утильсбора. Последнее увеличение таможенных ставок произошло 1 декабря. С этого времени ввозить в страну иномарки категории М1 с двигателем мощностью свыше 160 лошадиных сил стало значительно дороже. Все эти факторы вкупе с растущими издержками остающихся на российском рынке производителей делают стоимость автомобилей выше, что в итоге привело к резкому падению спроса на новые авто в 2025 году.