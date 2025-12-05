Россияне стали чаще покупать один вид алкоголя

РИА Новости: Число покупок шампанского выросло на 10 % в октябре-ноябре

С 1 октября по 25 ноября 2025 года суммарное число покупок шампанского (игристого вина) в российских магазинах увеличилось на 10 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го. О росте спроса граждан на этот вид алкоголя в преддверии новогодних праздников сообщает РИА Новости со ссылкой на данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Медианное значение подобного рода чеков, уточнили аналитики, составило 566 рублей. Наращивание закупок этого вида алкоголя эксперты связали в том числе с подготовкой россиян к длинным праздникам.

Увеличению продаж осенью поспособствовала в том числе более ранняя праздничная выкладка в магазинах. В ряде торговых точек, пояснили эксперты, это произошло еще в конце сентября. В целом, повышенный интерес россиян к игристому коррелирует с более высоким спросом на новогоднюю атрибутику и мандарины, констатировали аналитики.

Наращивание спроса на шампанское в России фиксируется на фоне заметного роста цен на этот вид алкоголя. В следующем году динамика может еще больше ускориться из-за очередных поправок к Налоговому кодексу. С 2026 года акцизы на игристое вино в России увеличатся на 8,9 процента, до 160 рублей за литр. Гендиректор торгового дома «Абрау» Николай Королев назвал принятые поправки ударом по среднему чеку и рядовым потребителям.