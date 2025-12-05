Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:14, 5 декабря 2025Силовые структуры

Россиянка получила срок за перевод денег в иностранный банк

В Запорожской области женщину приговорили к 12,5 года за госизмену
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Запорожской области женщину приговорили к 12,5 года за госизмену. Об этом сообщает ТАСС.

Она признана виновной по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

По данным агентства, 61-летняя жительница Приморска через мобильное приложение украинского банка переводила деньги украинским военнослужащим и спецслужбам для осуществления деятельности против безопасности России.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли ее преступную деятельность. Она признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Суд приговорил ее к 12,5 года колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что россиянка получила срок за снабжение украинских военных документами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «США восстановят превосходство». Белый дом опубликовал новую стратегию безопасности. Что в ней сказано о борьбе с Россией?

    Описаны секреты четырех могущественных кланов

    Россиян предупредили о наказании за покупку живой елки

    Россияне полюбили сонный туризм

    Гвинет Пэлтроу указала на недостаток во внешности Тимоти Шаламе и оконфузилась

    Раскрыты подробности об организаторе схемы обмана певицы Долиной

    В Финляндии объяснили отказ предоставить Киеву гарантии безопасности

    В Совфеде назвали три причины нецелесообразности участия Европы в переговорах по Украине

    Российские «уничтожители» ракет HIMARS оценили

    Москвичам рассказали об опасностях новогодней елки для кошек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok