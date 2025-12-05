Россиянка получила срок за перевод денег в иностранный банк

В Запорожской области женщину приговорили к 12,5 года за госизмену. Об этом сообщает ТАСС.

Она признана виновной по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

По данным агентства, 61-летняя жительница Приморска через мобильное приложение украинского банка переводила деньги украинским военнослужащим и спецслужбам для осуществления деятельности против безопасности России.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли ее преступную деятельность. Она признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Суд приговорил ее к 12,5 года колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что россиянка получила срок за снабжение украинских военных документами.

