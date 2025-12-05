Реклама

17:56, 5 декабря 2025Россия

Российский чиновник попал под удар ВСУ

Белгородский чиновник Борисенко попал под удар дрона ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Глава администрации Березовского сельского поселения Белгородской области Валерий Борисенко попал под удар дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Вражеский беспилотник нанес удар по движущемуся автомобилю в поселке Борисовка. Главу Березовки, Борисенко Валерия Викторовича, доставили в Борисовскую ЦРБ», — написал он.

У чиновника диагностировали множественные осколочные ранения лица и плеча. Дальнейшее лечение Борисенко будет получать в городской больнице № 2 Белгорода.

Ранее стало известно, что глава Казинской территориальной администрации Валуйского округа Белгородской области Виктор Гоженко попал под удар дрона ВСУ. В этот момент чиновник совершал объезд территории на участке автодороги Казинка — Михайловка.

