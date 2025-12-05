Реклама

08:41, 5 декабря 2025

Российский город подвергся атаке беспилотников

Мэр Сызрани Володченков предупредил жителей об атаке дронов
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / File Photo / Global Look Press

Сызрань подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Володченков.

«В связи с атакой БПЛА в городе звучат сирены. Работают системы оповещения. Оперативные службы предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности», — предупредил он.

Глава города призвал жителей не покидать свои дома без необходимости, а также не подходить к возможным местам падения дронов. Он также посоветовал воздержаться от распространения фотографий и видео с дронами в социальных сетях.

Ранее силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников на севере Ростовской области. Информация о последствиях на земле в настоящий момент уточняется.

