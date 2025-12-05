Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:35, 5 декабря 2025Силовые структуры

Российский спецназ с кувалдами раскрыл сторонников всемирного халифата и попал на видео

В Башкортостане ФСБ показала задержание 8 сторонников всемирного халифата
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Башкортостане сотрудники ФСБ показали на видео задержание восьми сторонников всемирного халифата. Соответствующие кадры опубликовал «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале.

На видео показано, как правоохранители, применяя кувалды, вскрывают дверь квартиры, врываются внутрь, кладут на пол всех присутствующих и надевают им наручники.

Ранее сообщалось, что задержанные — члены законспирированной ячейки. Они проповедовали среди мусульман идею создания всемирного халифата и вербовали сторонников на подпольных собраниях. Кроме того, они распространяли идеологию террористов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «США восстановят превосходство». Белый дом опубликовал новую стратегию безопасности. Что в ней сказано о борьбе с Россией?

    Описаны секреты четырех могущественных кланов

    Россиян предупредили о наказании за покупку живой елки

    Россияне полюбили сонный туризм

    Гвинет Пэлтроу указала на недостаток во внешности Тимоти Шаламе и оконфузилась

    Раскрыты подробности об организаторе схемы обмана певицы Долиной

    В Финляндии объяснили отказ предоставить Киеву гарантии безопасности

    В Совфеде назвали три причины нецелесообразности участия Европы в переговорах по Украине

    Российские «уничтожители» ракет HIMARS оценили

    Москвичам рассказали об опасностях новогодней елки для кошек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok