Российский спецназ с кувалдами раскрыл сторонников всемирного халифата и попал на видео

В Башкортостане ФСБ показала задержание 8 сторонников всемирного халифата

В Башкортостане сотрудники ФСБ показали на видео задержание восьми сторонников всемирного халифата. Соответствующие кадры опубликовал «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале.

На видео показано, как правоохранители, применяя кувалды, вскрывают дверь квартиры, врываются внутрь, кладут на пол всех присутствующих и надевают им наручники.

Ранее сообщалось, что задержанные — члены законспирированной ячейки. Они проповедовали среди мусульман идею создания всемирного халифата и вербовали сторонников на подпольных собраниях. Кроме того, они распространяли идеологию террористов.