Российского политика вместо обязательных работ отправили в СИЗО

Суд арестовал до 2 февраля зампреда «Яблока» Шлосберга по делу о фейках о ВС РФ

Псковский городской суд арестовал до 2 февраля заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга (признан в РФ иностранным агентом) по уголовному делу о распространении фейков о Российской армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Решение принято по ходатайству следователя МВД об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Политику предъявлено обвинение по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных Силах РФ»).

О возбуждении нового уголовного дела против Шлосберга стало известно ранее 5 декабря. Ему было назначено 420 часов обязательных работ за неисполнение обязанностей иноагента. Он находился под домашним арестом по делу о дискредитации Российской армии — уголовное дело в отношении него возбудили после дебатов с историком Юрием Пивоваровым («признан в РФ иностранным агентом») о прекращении огня на Украине.