Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:39, 5 декабря 2025Силовые структуры

Российского политика вместо обязательных работ отправили в СИЗО

Суд арестовал до 2 февраля зампреда «Яблока» Шлосберга по делу о фейках о ВС РФ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Псковский городской суд арестовал до 2 февраля заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга (признан в РФ иностранным агентом) по уголовному делу о распространении фейков о Российской армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Решение принято по ходатайству следователя МВД об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Политику предъявлено обвинение по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных Силах РФ»).

О возбуждении нового уголовного дела против Шлосберга стало известно ранее 5 декабря. Ему было назначено 420 часов обязательных работ за неисполнение обязанностей иноагента. Он находился под домашним арестом по делу о дискредитации Российской армии — уголовное дело в отношении него возбудили после дебатов с историком Юрием Пивоваровым («признан в РФ иностранным агентом») о прекращении огня на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сырский раскрыл стратегию ВСУ против российских войск

    В Европе заявили о тревожном развитии событий на Украине

    Польша получила боевых «Барсуков»

    Россиянам раскрыли признаки раритетной новогодней игрушки

    На Украине прокурор продавала откровенные фото и видео

    Президент Индии угостила Путина ужином из сморчков

    Стюардесса обвинила авиакомпанию в дискриминации из-за ее инвалидности

    Российского политика вместо обязательных работ отправили в СИЗО

    Россиянку не пустили в метро по биометрии из-за одной детали во внешности

    Онколог предупредил о риске рецидива рака груди

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok