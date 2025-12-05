Реклама

11:54, 5 декабря 2025

Российского политика обвинили в распространении фейков об армии

Суд решит вопрос об аресте зампреда «Яблока» Шлосберга за фейки про ВС России
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Сотрудники силовых структур возбудили уголовное дело о распространении фейков про Вооруженные силы (ВС) России против заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга (признан в РФ иностранным агентом). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

5 декабря суд рассмотрит вопрос об аресте политика. Ему вменяют пункт «д» часть 2 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы»).

Ранее суд назначил Шлосбергу 420 часов обязательных работ, признав его виновным в неисполнении обязанностей иноагента. Он находится под домашним арестом по делу о дискредитации Российской армии — уголовное дело в отношении него возбудили после дебатов с историком Юрием Пивоваровым (признан в РФ иностранным агентом) о прекращении огня на Украине.

