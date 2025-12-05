Реклама

Из жизни
04:00, 5 декабря 2025

«Слишком маленький» пенис студента оказался размером с гигантскую колбаску

Уролог увидел пациента без штанов и сравнил зрелище с гигантской колбаской
Фото: Freepik

В Тайване женщина привела сына к врачу, так как опасалась, что у него слишком маленький пенис, и удивилась. Об этом пишет издание Mothership.

Уролог Гу Фанъ Юй рассказал о забавном случае из практики в социальной сети. Некоторое время назад женщина привела к нему на прием сына-студента. Мать опасалась, что у отпрыска недоразвитые половые органы и он никогда не сможет найти себе девушку.

Когда Юй увидел молодого пациента без штанов, очень удивился. У студента не только не было проблем с развитием — его пенис оказался очень большим. Юй сравнил его с гигантской шилинской колбаской — популярным в Тайване фастфудом, который готовят на рынке Шилин в Тайбэе. Обычно колбаски делают из свинины с добавлением овощей, а размер самых крупных может достигать полуметра.

В итоге Юй успокоил женщину и сказал, что ее сыну не нужны лекарства, чтобы стимулировать рост гениталий.

Ранее 41-летний Мэтт Барр из Великобритании, которого считают обладателем самого большого пениса в мире, рассказал о своей низкой самооценке. В частности, британец заявил, что многие женщины пугаются, когда видят его без одежды.

