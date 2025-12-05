Сотрудники ФСБ предотвратили покушение на командира Черноморского флота

В Севастополе предотвратили покушение на командира Черноморского флота

В Севастополе предотвратили покушение на командира Черноморского флота. Об этом сообщает издание Ura.ru.

По данным издания, сотрудники ФСБ предотвратили покушение на одного из командиров Черноморского флота Вооруженных сил России. При нападении планировалось использовать самодельное взрывное устройство (СВУ), установленное на машину.

К подготовке покушения причастен житель Забайкальского края, который добровольно вступил в запрещенную в России террористическую организацию. В сентябре этого года по указанию куратора мужчина приехал в Крым и там получил подробные инструкции по сборке взрывного устройства и его установке.

Сотрудники ФСБ задержали его в момент закладки СВУ. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене и терроризме. Также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.