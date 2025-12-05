Реклама

Экономика
14:56, 5 декабря 2025ЭкономикаЭксклюзив

Увеличение поставок российского СПГ в Европу объяснили

Аналитик Демидов объяснил рост поставок СПГ из России в ЕС сезонностью
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в страны Европейского союза (ЕС) увеличились в ноябре по сравнению с октябрем на 22 процента в связи с сезонностью, уверен независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Рост экспорта он объяснил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что поставки СПГ из России в страны ЕС в ноябре выросли на 22 процента по отношению к октябрю, до 1,7 миллиарда кубометров.

«В Европе октябрь и ноябрь — это начало отопительного сезона, поэтому страны Евросоюза просто восполняют свои хранилища, то есть это является такими стратегическими закупками газа перед началом высокого сезона. Именно поэтому происходит рост закупок в конце октября — начале ноября любого газа, не только российского СПГ», — поделился эксперт.

При том, что ЕС сейчас докупает любые доступные объемы газа к зиме, стратегически он сокращает долю российских поставок в энергобалансе, указал Демидов. Так, в годовом выражении происходит падение закупок из России в Европу примерно на 7 процентов, отметил он.

До этого совет ЕС и Европарламент подписали совместное соглашение об отказе от российского газа. Поставки СПГ в рамках краткосрочных контрактов намерены приостановить с 25 апреля 2026 года, в рамках долгосрочных — с начала 2027 года. Трубопроводный газ по краткосрочным контрактам планируют перестать импортировать с 17 июня 2026 года, а по долгосрочным — с 30 сентября 2027 года.

