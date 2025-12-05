Реклама

12:27, 5 декабря 2025

США пересмотрели роль НАТО

США хотят, чтобы НАТО не воспринимались как постоянно расширяющийся альянс
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Соединенные Штаты хотят, чтобы Североатлантический альянс перестал восприниматься как постоянно расширяющийся военный блок. Об этом сообщается в новой американской Стратегии национальной безопасности, которую опубликовал Белый дом.

«Наша широкая политика в отношении Европы должна быть направлена на то, чтобы прекратить восприятие НАТО как постоянно расширяющегося альянса и не допустить превращения этого в реальность», — сказано в сообщении.

При этом в Стратегии подчеркивается, что в долгосрочной перспективе большинство членов НАТО могут оказаться неевропейскими, из-за чего такие государства будут иначе воспринимать характер своих союзнических отношений с США.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио во время заседания Кабинета министров в Белом доме заявил, что президент Дональд Трамп не является противником НАТО. «Вы говорите про НАТО. Президент не против НАТО», — подчеркнул он.

