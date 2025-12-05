Реклама

США пригрозили Европе

Reuters: США пригрозили Европе прекратить участие в некоторых механизмах НАТО
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

США пригрозили Европе прекратить участие в некоторых механизмах координации обороны НАТО, если европейские союзники Вашингтона к 2027 году не возьмут на себя большую часть оборонных расходов блока. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Сообщение американцев было передано европейским дипломатам на этой неделе во время встречи сотрудников Пентагона, курирующих работу НАТО, в Вашингтоне.

Представители Пентагона заявили, что США пока не удовлетворены успехами Европы в повышении своего оборонного потенциала. Если европейские союзники не уложатся в установленный срок — 2027 год, Вашингтон может прекратить участие в некоторых механизмах координации обороны альянса, сказали они.

Эти сроки показались некоторым европейским чиновникам нереалистичными.

Ранее сообщалось, что США планируют к 2027 году перекинуть на европейцев большинство трат НАТО — «от разведки и до ракет».

