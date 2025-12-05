Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:24, 5 декабря 2025Мир

США захотели перекинуть почти все расходы НАТО на Европу

Reuters: США планируют делегировать большую часть расходов НАТО Европе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nicolas Tucat / Reuters

Соединенные Штаты планируют делегировать большую часть оборонные расходов блока НАТО странам Европейского союза (ЕС). Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники в президентской администрации Дональда Трампа и Пентагоне сообщает агентство Reuters.

По словам собеседников агентства, американцы планируют к 2027 году перекинуть на европейцев большинство трат альянса «от разведки и до ракет».

«Если Европа не уложится в установленный срок — 2027 год, США могут прекратить участие в некоторых механизмах координации обороны НАТО», — подчеркнули источники в американских властях.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на удар ВСУ по Грозному

    Названа основная экономическая проблема России в будущем году

    Одно действие среди россиян повторилось почти 200 миллионов раз

    Врач рассказала о похожих на простуду симптомах рака

    Макрон сделал заявление после слов о предательстве США

    В постсоветской стране анонсировали чрезвычайную ситуацию

    Раскрыт мотив расчленившего знакомого россиянина

    Собчак предсказала итог скандала с квартирой Долиной

    Интерес к Т-90 за рубежом объяснили

    В «Азове» пригрозили Раде дезертирством

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok