США захотели перекинуть почти все расходы НАТО на Европу

Reuters: США планируют делегировать большую часть расходов НАТО Европе

Соединенные Штаты планируют делегировать большую часть оборонные расходов блока НАТО странам Европейского союза (ЕС). Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники в президентской администрации Дональда Трампа и Пентагоне сообщает агентство Reuters.

По словам собеседников агентства, американцы планируют к 2027 году перекинуть на европейцев большинство трат альянса «от разведки и до ракет».

«Если Европа не уложится в установленный срок — 2027 год, США могут прекратить участие в некоторых механизмах координации обороны НАТО», — подчеркнули источники в американских властях.