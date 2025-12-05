Реклама

13:17, 5 декабря 2025

Европейские лидеры пожаловались на Трампа

WP: Европейцы пожаловались, что Трамп ввел их в неведение по Украине
Глеб Бажуткин (редактор отдела «Мир»)

Фото: Roberto Schmidt / Getty Images

Главы стран Евросоюза (ЕС) жалуются, что администрация президента США Дональда Трампа держала их в неведении относительно течения мирных переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники в ЕС сообщает американская газета The Washington Post (WP).

«Из-за подхода Трампа европейские лидеры постоянно оставались в неведении, полагаясь на утечки и новостные сводки о последних событиях», — пишет издание.

Как заявил WP аналитик Института исследований в области безопасности ЕС и бывший советник по вопросам политики НАТО Джузеппе Спатафора, «это мнение становится все более популярным среди европейских лидеров».

По словам эксперта, европейцы должны «приспособиться к новой реальности».

Ранее газета Der Spiegel раскрыла, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц «глубоко не доверяют» Трампу. Согласно имеющимся в распоряжении редакции расшифровкам их беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским, Мерц и Макрон поделились с коллегой, что «существует вероятность предательства Украины».

