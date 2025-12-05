США в стратегии нацбезопасности отметили противоречия с Европой

Администрация США в стратегии нацбезопасности отметила противоречия с Европой

Администрация президента США находится в противоречии с чиновниками Европы, многие из которых топчут демократические нормы. Об этом говорится в обновленной Стратегии нацбезопасности США.

«Администрация Трампа находится в противоречии с европейскими чиновниками, которые возлагают нереалистичные надежды на войну, опираясь на нестабильные правительства меньшинств, многие из которых топчут базовые принципы демократии, чтобы подавить оппозицию», — говорится в документе.

Согласно стратегии, Вашингтон хочет, чтобы Европа взяла на себя ответственность за обеспечение собственной обороны.

Кроме того, США в Стратегии нацбезопасности пересмотрели роль НАТО. Они хотят, чтобы Североатлантический альянс перестал восприниматься как постоянно расширяющийся военный блок. При этом в Стратегии подчеркивается, что в долгосрочной перспективе большинство членов НАТО могут оказаться неевропейскими, из-за чего такие государства будут иначе воспринимать характер своих союзнических отношений с США.