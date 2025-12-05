Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:44, 5 декабря 2025Бывший СССР

Стала известна дата новой встречи представителей Украины и США

Встреча Умерова с Уиткоффом пройдет 5 декабря
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Рустем Умеров (в центре)

Рустем Умеров (в центре). Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters

Встреча представителей США и Украины пройдет 5 декабря в Майами. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

«Сегодня запланирована очередная встреча [секретаря СНБО] Рустема Умерова и [руководителя Генштаба Вооруженных сил Украины] Андрея Гнатова с американской стороной», — сообщил источник издания.

Переговоры пройдут со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Встреча будет посвящена вопросу урегулирования украинского конфликта.

Ранее российский лидер Владимир Путин раскрыл подробности переговоров с США, которые прошли 2 декабря. По его словам, американская сторона разделила 27 пунктов мирного плана Трампа по урегулированию украинского конфликта на четыре пакета, предложив обсуждать их отдельно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сырский раскрыл стратегию ВСУ против российских войск

    В Европе заявили о тревожном развитии событий на Украине

    Польша получила боевых «Барсуков»

    Россиянам раскрыли признаки раритетной новогодней игрушки

    На Украине прокурор продавала откровенные фото и видео

    Президент Индии угостила Путина ужином из сморчков

    Стюардесса обвинила авиакомпанию в дискриминации из-за ее инвалидности

    Российского политика вместо обязательных работ отправили в СИЗО

    Россиянку не пустили в метро по биометрии из-за одной детали во внешности

    Онколог предупредил о риске рецидива рака груди

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok