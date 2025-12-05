Стала известна дата новой встречи представителей Украины и США

Встреча Умерова с Уиткоффом пройдет 5 декабря

Встреча представителей США и Украины пройдет 5 декабря в Майами. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

«Сегодня запланирована очередная встреча [секретаря СНБО] Рустема Умерова и [руководителя Генштаба Вооруженных сил Украины] Андрея Гнатова с американской стороной», — сообщил источник издания.

Переговоры пройдут со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Встреча будет посвящена вопросу урегулирования украинского конфликта.

Ранее российский лидер Владимир Путин раскрыл подробности переговоров с США, которые прошли 2 декабря. По его словам, американская сторона разделила 27 пунктов мирного плана Трампа по урегулированию украинского конфликта на четыре пакета, предложив обсуждать их отдельно.