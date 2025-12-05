Реклама

13:07, 5 декабря 2025Мир

Стало известно о попытках страны Европы избавиться от украинских беженцев

Британский журналист Миллер: Страны ЕС пытаются избавиться от беженцев с Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Peter Dejong / Pool via Reuters

Европа постепенно пересматривает отношение к украинским беженцам, и этот процесс уже заметен в нескольких странах. Как рассказал в беседе с «Царьградом» британский журналист Джонни Миллер, тенденция связана прежде всего с экономическим давлением, которое переживают многие государства ЕС.

Миллер отметил, что в Шотландии начали сокращать выплаты людям, предоставляющим жилье украинцам. Это может привести к тому, что часть просителей убежища окажется без крыши над головой. В Нидерландах же выходцам с Украины все чаще предлагают самостоятельно оплачивать аренду.

Журналист связал изменения с финансовой нагрузкой, которую европейские страны несут последние годы. «Я думаю, что это часть более широкой тенденции в Европе к истощению, когда приходится платить за украинских беженцев. Им будет все труднее продолжать жить в европейских странах», — заявил он.

Издание напомнило, что первые годы конфликта ситуация была иной. Тогда украинцам предоставляли жилье, бесплатное обучение языку, выплаты, а в Великобритании даже размещали в отелях и доплачивали местным жителям, готовым приютить семью у себя. Но со временем отношение стало меняться, во многом из-за усталости европейцев от затянувшегося конфликта и растущего недовольства расходами бюджетов. Жители Европы все чаще стали настаивать на том, чтобы деньги направлялись на инфраструктуру и социальные пакеты.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что все украинские беженцы в Германии, которые способны работать, должны найти себе работу, а не получать пособие. Он добавил, что уровень занятости беженцев с Украины в Германии остается одним из самых низких среди стран Евросоюза.

