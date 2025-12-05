Стало известно о последнем визите звезды «Мортал Комбат» в Россию

Звезда «Мортал Комбат» Кэри-Хироюки Тагава приезжал в Россию в 2018 году

Легендарный японский и российский актер Кэри-Хироюки Тагава в последний раз приезжал в Россию в 2018 году, во время чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, ушедший из жизни в возрасте 75 лет звезда фильма «Мортал Комбат» прилетал на ЧМ по футболу прямым рейсом из Японии, чтобы посетить финальный матч турнира Франция — Хорватия. В том же году Тагава также посетил Московский международный кинофестиваль.

За долгую и яркую карьеру он успел сняться более чем в 150 фильмах и сериалах. Помимо роли колдуна Шан Цзуна во вселенной «Мортал Комбат» и патриарха Хейхати Мисимы в проектах по мотивам франшизы Tekken, он также участвовал в проектах «Спасатели Малибу», «Перл-Харбор» и многих других.

Известно, что в 2015 году Тагава принял православие и крестился в одном из московских храмов, получил в крещении имя Пантелеимон. Тогда же с его участием вышла российская картина «Иерей-сан».

Кэри-Хироюки Тагава ушел из жизни в окружении семьи, у себя дома, в Санта-Барбаре, США, 5 декабря. По данным СМИ, причиной стали осложнения после перенесенного инсульта.