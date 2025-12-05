Умер исполнитель роли Шан Цзуна в Mortal Kombat Кэри-Хироюки Тагава

Умер актер Кэри-Хироюки Тагава. Об этом сообщает портал Deadline.

Артисту было 75 лет. Он скончался в окружении семьи у себя дома в Санта-Барбаре (США). Причиной смерти стали осложнения после перенесенного инсульта.

Прорывным фильмом для Тагавы стал «Последний император» 1987 года режиссера Бернардо Бертолуччи — картина получила Оскар в номинации «Лучший фильм». Всеобщую славу ему принесла роль Шан Цзуна — главного антагониста в картине Mortal Kombat. Кроме того, он сыграл в таких кинолентах как «Мемуары Гейши» и «Человек в высоком замке». Всего в фильмографии актера более 150 ролей.

