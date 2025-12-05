Реклама

07:33, 5 декабря 2025Культура

Умер исполнитель роли Шан Цзуна в Mortal Kombat

Умер исполнитель роли Шан Цзуна в Mortal Kombat Кэри-Хироюки Тагава
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Умер актер Кэри-Хироюки Тагава. Об этом сообщает портал Deadline.

Артисту было 75 лет. Он скончался в окружении семьи у себя дома в Санта-Барбаре (США). Причиной смерти стали осложнения после перенесенного инсульта.

Прорывным фильмом для Тагавы стал «Последний император» 1987 года режиссера Бернардо Бертолуччи — картина получила Оскар в номинации «Лучший фильм». Всеобщую славу ему принесла роль Шан Цзуна — главного антагониста в картине Mortal Kombat. Кроме того, он сыграл в таких кинолентах как «Мемуары Гейши» и «Человек в высоком замке». Всего в фильмографии актера более 150 ролей.

7 ноября стало известно о смерти известного новозеландского режиссера Ли Тамахори, снявшего один из самых ярких фильмов Бондианы «Умри, но не сейчас» с Пирсом Броснаном в роли агента 007. Постановщику было 75 лет. Помимо фильма про Бонда, Тамахори снял также картины «Пророк», «На грани», «И пришел паук» и другие известные ленты.

