Путешествия
20:44, 5 декабря 2025Путешествия

Стюардесса обвинила авиакомпанию в дискриминации из-за ее инвалидности

PYOK: Стюардесса с катарактой подала в суд на авиакомпанию из-за дискриминации
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Стюардесса обвинила авиакомпанию American Airlines в дискриминации по признаку инвалидности. Об этом пишет издание PYOK.

Уточняется, что 56-летняя бортпроводница Мельба Хадсон проработала в авиакомпании более 20 лет. Недавно у нее развилась катаракта. Однажды ей даже пришлось зашторить несколько иллюминаторов в салоне самолета, чтобы продолжить работу, потому что она видит лишь очертания фигур при прямых солнечных лучах.

Хадсон получила у доктора направление на операцию по удалению катаракты и предупредила работодателя о своем недуге. Теперь она утверждает, что после сообщения высшее руководство American Airlines стало недоброжелательно с ней общаться, а также выписывать множество штрафов, которые никогда не получали более молодые и «белые» коллеги. В конечном счете бортпроводницу уволили. Позже женщина подала в суд на авиакомпанию и обвинила ее в дискриминации по расовому, возрастному признакам и из-за инвалидности.

Адвокаты American Airlines попытались добиться отклонения исков Хадсон, однако безрезультатно. Авиаперевозчику дали время до 29 декабря 2025 года, чтобы предоставить свой ответ.

Ранее пассажирка подала в суд на авиакомпанию WestJet после унижений со стороны стюардессы. Мужчина, сидевший на месте позади девушки, стал издеваться и словесно оскорблять ее.

