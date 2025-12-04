Пассажирка подала в суд на авиакомпанию после унижений со стороны стюардессы

Пассажирка была унижена стюардессой и обвинила WestJet в фиктивном расследовании

Пассажирка подала в суд на авиакомпанию WestJet после унижений со стороны стюардессы, обвинив авиаперевозчика в фиктивном расследовании и клевете. Подробностями истории поделился портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Инцидент произошел 28 октября 2024 года на рейсе из Лос-Анджелеса в Виннипег. Мужчина, сидевший на месте позади Шарлет Чунг стал издеваться и словесно оскорблять ее. Перепалка между пассажирами привлекла внимание бортпроводницы, но вместо того, чтобы защитить девушку, та первым делом пригрозила ей выдворением из самолета.

Тогда Чунг достала телефон и начала снимать. Увидев камеру, стюардесса сразу сменила тон. После этого пассажирку пересадили на другое место, но перед этим сотрудница авиакомпании сделала ей несколько оскорбительных замечаний, которые услышал весь салон. Девушка была унижена и другими стюардессами, которые стали общаться с пострадавшей в издевательском тоне. Они не дали воспользоваться туалетом и налили слишком много воды в стакан, которая разлилась прямо на девушку.

Возмущенная туристка разместила видео с рассказом о случившемся в своем TikTok, ролик вскоре стал популярным и набрал миллионы просмотров. WestJet тогда решила публично отреагировать на обвинения Чунг, назвав их безосновательными. В настоящее время она подала иск о клевете и фиктивном расследовании. Также она решила добиваться возмещения ущерба на сумму более 75 тысяч долларов (5,8 миллиона рублей).

Ранее бортпроводник обвинил коллегу в «сексуально оскорбительных прикосновениях» и был уволен. Авиакомпания Delta Air Lines настояла на необоснованности его иска.