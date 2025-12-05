Реклама

20:32, 5 декабря 2025Бывший СССР

Сырский раскрыл стратегию ВСУ против российских войск

Сырский: Стратегия ВСУ заключается в попытке удержать территорию
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Украина в конфликте с Россией опирается на удержание территорий и попытки истощить российские подразделения. Стратегию войск раскрыл главнокомандующий Вооруженными силами республики (ВСУ) Александр Сырский, передает «РБК-Украина».

Он отметил, что командование ВСУ также будет делать упор на удары по территории России. По его словам, целью этого является подрыв промышленного потенциала страны.

«Наша стратегия состоит в том, чтобы максимально истощить Российскую армию, предотвратить ее продвижение, удерживать нашу территорию, одновременно нанося удары по врагу в ближнем тылу, в оперативной глубине и вглубь самой России», — написал он.

Ранее Сырский заявил, что сдача территории является неприемлемым условием для Украины. По его словам, справедливый мир означает «мир без предварительных условий», а также прекращение огня вдоль текущей линии фронта.

