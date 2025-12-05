Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:05, 5 декабря 2025Мир

Трамп ужесточил правила для мигрантов

WSJ: Трамп ужесточил правила выдачи разрешений на работу для мигрантов
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Администрация американского лидера Дональда Трампа утвердила новый порядок, согласно которому в США ужесточаются правила выдачи разрешений на работу для просителей убежища и участников ряда гуманитарных программ. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

Как уточняется, срок действия документов будет сокращен до 18 месяцев вместо прежних пяти лет. Глава Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) Джозеф Эдлоу объяснил данное решение тем, что оно позволит усилить контроль за заявителями. По его словам, иностранцы должны принимать во внимание тот факт, что «работа в США — это привилегия, а не право».

Эдлоу уточнил, что мера оказалась ответом на инцидент 26 ноября в Вашингтоне. Тогда уроженец Афганистана Рахманулла Лаканвал открыл огонь по военнослужащим нацгвардии рядом с Белым домом. Были ранены двое: 20-летняя Сара Бекстром позже скончалась, а ее 24-летний коллега находится в критическом состоянии.

В ноябре Дональд Трамп пообещал приостановить миграцию в США для людей из стран третьего мира. По словам главы США, он отменит все федеральные льготы и субсидии для неграждан Америки и лишит гражданства мигрантов, «подрывающих порядок в обществе».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Участники «Евровидения» объявили бойкот конкурсу. Почему уже четыре страны решили проигнорировать шоу?

    Путина назвали одним из самых загадочных лидеров

    В Британии заметили отличие между визитами Путина и Стармера в Индию

    Британия захотела передать Украине активы России на миллиарды долларов

    Жители российского города сообщили о звуках взрывов и стрельбы

    Московский зоопарк захотел показать помощнику Путина живых капибар

    В Госдуме озвучили размер выплаты к страховой пенсии

    Муж одним росчерком пера опозорил собственную жену перед родной дочерью

    Вэнс предрек «хорошие новости» по Украине

    Парламент Бельгии встретил овацией решение по активам России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok