Трамп ужесточил правила для мигрантов

WSJ: Трамп ужесточил правила выдачи разрешений на работу для мигрантов

Администрация американского лидера Дональда Трампа утвердила новый порядок, согласно которому в США ужесточаются правила выдачи разрешений на работу для просителей убежища и участников ряда гуманитарных программ. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

Как уточняется, срок действия документов будет сокращен до 18 месяцев вместо прежних пяти лет. Глава Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) Джозеф Эдлоу объяснил данное решение тем, что оно позволит усилить контроль за заявителями. По его словам, иностранцы должны принимать во внимание тот факт, что «работа в США — это привилегия, а не право».

Эдлоу уточнил, что мера оказалась ответом на инцидент 26 ноября в Вашингтоне. Тогда уроженец Афганистана Рахманулла Лаканвал открыл огонь по военнослужащим нацгвардии рядом с Белым домом. Были ранены двое: 20-летняя Сара Бекстром позже скончалась, а ее 24-летний коллега находится в критическом состоянии.

В ноябре Дональд Трамп пообещал приостановить миграцию в США для людей из стран третьего мира. По словам главы США, он отменит все федеральные льготы и субсидии для неграждан Америки и лишит гражданства мигрантов, «подрывающих порядок в обществе».